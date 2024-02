La actriz recordó episodios de su matrimonio en una entrevista con Aló, revista de la que fue portada, y en la que habló de su regreso a la actuación, luego de una pausa que se dio.

La artista indicó que la relación con su marido no fue una luna de miel; todo lo contrario, su esposo comenzó a hacerla sentir mal, pues despreciaba su trabajo.

“[…] Me decía: ‘Ay, qué lobera que seas actriz, que pereza que actúes’. Cosas muy inconscientes que te van empezando a desdibujar y a minimizar y el problema es que uno empieza a comprar esas ideas para mantener un matrimonio”, declaró.

La barranquillera, que también interpretó a Gema, en ‘La reina del flow’, empezó a sufrir de depresión y fue cuando decidió separarse para retomar las riendas de su vida.

“Mi matrimonio me hacía infeliz. Mi exesposo no toleraba mi trabajo, odiaba la actuación entonces me sentía frustrada y juzgada, así que tomé la decisión de divorciarme y mi vida cambio. Sané y seguí adelante”, agregó.

Quién es el exesposo de Mabel Moreno

Moreno se casó con su primer novio, aunque ella no ha dicho su nombre ni detalles sobre su profesión u oficio.

Se sabe que duró 10 años con él y luego se divorció. Trabajando en ‘La ley del corazón’ se enamoró de su colega de set Iván López, con quien tuvo una relación muy corta.

Desde entonces, la actriz ha sido muy reservada con su vida, aunque en Aló dejó claro que no tiene problema en volver a casarse.

