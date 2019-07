No obstante, ellos siempre fueron prudentes con su relación, omitían los rumores y solo hasta este mes la artista confesó públicamente que está soltera. Lo hizo en ‘Pillow Sessions’ cuando la periodista Paola Ovalle la interrogó sobre el destino que le falta visitar.

“Me muero por ir a Bali, pero es que no quiero ir sola; ese no es un destino para ir sola. Quiero ir con un amorcito… entonces, como no ha habido”, aseguró Mabel, por lo que entonces Paola le preguntó: “¿Tenemos tusa?”.

“No, ya no. Ya se fue la tusa”, respondió la actriz, sin mencionar a Iván, aunque él fue su última reconocida pareja.

Con esto queda comprobado que ese amor solo triunfó en la ficción, pues en ‘La ley del corazón’ sus personajes sí terminaron juntos.

Lo dicho por la famosa sobre la tusa se puede escuchar desde el minuto 6:43 de este video de ‘Pillow Session’, donde también habló de algunos de sus destinos favoritos, de lo que siempre se lleva del hotel, de dónde es su gusto por el arte, entre otras cosas.