En ‘La red’ le preguntaron a varios famosos por la persona que los desviste y la mayoría contestó con los nombres de sus parejas. Por ejemplo, la actriz ‘Chichila’ Navia mencionó a su marido, el actor Santiago Alarcón; el protagonista de ‘La reina del flow’, Carlos Torres, a su novia Joanna Castro; y Christian Tappan, a su esposa Juliana Rodríguez.

No obstante, cuando llegó el turno de Mabel, ella aseguró: “Nadie me desviste”, por lo que entre líneas dejaba entrever como si ya no tuviera novio.

Pero el periodista del programa solo hizo cara de sorpresa y no la interrogó directamente sobre si esa afirmación era la confirmación de que ya no seguía con Iván.

Incluso, el actor tampoco se ha referido abiertamente al tema, pues él intenta ser muy reservado con sus relaciones amorosas.

Lo único seguro es que los actores sí son pareja en ‘La ley del corazón’, donde están esperando gemelos, pero en la realidad queda la duda ya que no aparecen tan junticos como antes. Aun así, no se descarta que esto sea una estrategia en pro de su privacidad.

A continuación, el video con las respuestas de los famosos sobre quién los desviste; lo de Mabel aparece desde el minuto 59. La grabación la publicó Caracol Televisión en su canal de YouTube.