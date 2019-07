View this post on Instagram

Creo que nuestras sonrisas y expresiones dirán más que nuestras palabras pero aquí intentaré describir un poco lo que fue #RestrepoJaramillo para nosotros! PARTE 1: La Ceremonia Un sueño… un sueño hecho realidad. Siempre supe que quería casarme en la Catedral como lo hicieron mis papás hace 30 años pero esto llevaría meses de planeación y un equipo de profesionales y seres humanos excepcionales! Todos estábamos alineados, queríamos una noche llena de magia! Nuestros wedding planners @acardonat y @dianadada06 de @casadenoviasbaq nos guiaron desde el principio en este camino tan emocionante! Acertaron en cada una de sus recomendaciones, nos tuvieron toda la paciencia del mundo, pero sobretodo le metieron alma y corazón a cada uno de los eventos! Los amo! A este equipazo se unió la tía Emita @lapeirabodasyeventos para decorar la iglesia. Con ella siempre hablamos de un estilo con mucho verde, un pasillo acogedor y elegante y donde el foco de atención fuera el altar! Aquí la ambientación de @eventopco, el sonido de @hermanoaramos_ fue clave y la música ni se diga! Soñábamos con un coro gospel que retumbara en la iglesia y lo logramos junto a @corogospelbarranquilla y mi profesora de piano Yamira Rodríguez. Son unos profesionales de otro mundo, sacaron más de una lagrima en esa misa! Cada canción la escogimos cuidadosamente y ellos las ensayaron con muchísima dedicación y cariño. Felipe entró con el himno de la Champions por que es amante del fútbol, yo con la marcha nupcial y ambos salimos con un muy buen montaje de la canción “Happy” en versión gospel por que así nos sentíamos! A la salida encontrarnos con la alegria, el colorido, la euforia del carnaval fue lo mejor! Esa calle de honor anunciaba al mundo que celebrábamos nuestro amor al mejor estilo barranquillero! Pedro Díaz planeó el show, que para nosotros fue total sorpresa! Te amo madre! Gracias a quienes participaron en esta producción @decibel, @fuegosartificialesbarranquilla! Gracias a los gaiteros que nos recibieron, a los reyes momo, cumbiamberos, marimondas, gracias a TODOS! Primera foto y panorámica de la Iglesia: @josefinavillarrealh Más fotos del genio @christiancardonap