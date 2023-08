Pese a que desde el Ministerio de Salud se confirmó en las últimas horas que se llegó a un acuerdo para que las EPS Compensar, Sura y Sanitas reciban próximamente un desembolso de dinero para que continúen sus operaciones, la situación aún provoca preocupación en miles de ciudadanos.

Y es que en su momento las tres entidades de salud le comunicaron al Gobierno que tenían problemas de viabilidad financiera, por lo que inmediatamente se desató una controversia nacional.

Una de las figuras públicas que se pronunció al respecto fue la actriz Mabel Moreno, quien ha hecho parte de producciones televisivas como ‘La Reina del Flow’, ‘Garzón’, entre otras.

Con una publicación hecha en su cuenta de Instagram, la barranquillera se fue contra el presidente Gustavo Petro por la situación mencionada y lo señaló de querer acabar con las Entidades Promotoras de Salud.

“Y ahora que Petro piensa quebrar las EPS… Qué ganas de quebrar y romper, ese señor no es mi presidente”, escribió inicialmente Moreno.

Pero allí no quedó todo, pues continuó con sus críticas y señaló que Petro no la representa como persona ni tampoco en su faceta política.

“Ese man no me representa, es más, representa todo lo que no creo en un ser humano, y en un político”.