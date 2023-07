Por medio de un video compartido en su cuenta de Instagram, la actriz que ha pasado por producciones como ‘La ley del corazón’ y ‘Café con aroma de mujer’ se mostró en una faceta diferente a la que muchos conocen de ella.

Pese a que siempre se muestra muy contenta en sus publicaciones, en las más recientes imágenes lució distinta para enviarles un sentido mensaje a quienes la siguen.

“Soy Mabel Moreno y sí, ustedes me ven en redes la mayoría del tiempo estoy sonriendo, pero no siempre es así”, inició diciendo la barranquillera.

En sus palabras, la actriz les comentó a sus seguidores que no todo lo que se ve en redes sociales es cierto, por lo que los invitó a hacer un adecuado uso de las mismas.

“No hay que creer todo lo que vemos en redes. Tenemos que usarlas para nuestra diversión, pero jamás comparando nuestras vidas con las de los demás. Hoy quiero mostrarme sin maquillaje, pero más allá sin tapujos y sin filtros, pero no los filtros de las redes, sino los de querer mostrarnos siempre fuertes”, agregó.

Mabel Moreno indicó que no todos sus días son buenos y que, como cualquier persona, pasa por situaciones complicadas que no suele mostrar en redes.

“Hay días malos, hay días no tan buenos, hay momentos no tan buenos en un día que es bueno. Tengo momentos de tristeza, tengo preguntas, miedos, inseguridades. No siempre estoy feliz y no quiero invitarlos a que siempre estén felices”, explicó con lágrimas en sus ojos.