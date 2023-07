El llamado ‘sueño americano’ es el que muchos tienen y esperan cumplir en algún momento de su vida, pero no todo es como lo pintan y no siempre es una realidad ‘la tierra de las oportunidades’. Así lo contó Anabolena Meza, que hace varios años vive en Miami (Estados Unidos) y en un testimonio se refirió a lo que extraña de Colombia y se refirió al tema médico en los dos países.

Aunque estaba hablando de lugares, ciudades, costumbres y demás aspectos que extraña del país, la recordada actriz terminó refiriéndose a lo que pasa con la salud en el país del norte del continente, comparándolo y saliendo muy bien librado el sistema y atención colombiana. Y sus respuestas fueron compartidas por el programa ‘La red’ de Caracol Televisión, el pasado domingo 23 de julio de 2023.

(Vea también: “Estoy embarazada”: Alina Lozano hizo sorpresivo anuncio sobre hijos con Jim Velásquez)

Debido al 20 de julio, ‘Día de la Independencia de Colombia’, en el programa de Caracol Televisión entrevistaron a artistas y personajes colombianos que extrañen a su país de origen y contaran algo especial. Ante la pregunta, Anabolena se refirió a eventos, lugares y vistas en carretera: “Los conciertos de rock, ‘Rock Al parque’, los bares de rock en Bogotá… Los paisajes de Colombia, especialmente Boyacá”, manifestó la caleña.

Y recordó que la salud en Estados Unidos no solo es más cara, también es deficiente la atención, según ella cuenta en la entrevista:

“El tema de los médicos y la salud, sé que a unas personas no les habrá ido tan bien, como a mí [en Colombia]. Para hablar bien de alguien, no debería hablar mal de otra persona. Y en este caso, en particular, voy a ponerles un ‘ejemplito’ para que se den cuenta de cómo me ha ido aquí con los médicos y la diferencia que hay en Colombia”