El famoso logo del pájaro azul de Twitter ya es historia a partir de este lunes, luego de que el magnate Elon Musk, propietario de la red social, decidiera cambiarlo por una ‘X’.

(Vea también: Inteligencia artificial de Elon Musk se parecerá mucho a él mismo, y le traería problemas)

Aunque el lanzamiento de la nueva imagen no ha sido finalizado del todo, algunos usuarios ya notaron en sus redes que el logo se les cambió a una ‘X’ de color blanco sobre fondo negro.

Y es que la idea es transformar la plataforma completamente. De hecho, se busca que además de ser una red social también ofrezca servicios de transporte, mensajería, videojuegos, compras online, entre otros.

A lo largo del día, algunos internautas mostraron su descontento con la decisión de Musk y su equipo de trabajo, pero este se incrementó al ver algunas imágenes que mostraron el desmonte del ícono azul de la sede principal de Twitter, ubicada en San Francisco, California (Estados Unidos).

Just biked past Twitter HQ on way home, goodbye to the @Twitter sign? pic.twitter.com/Dt4RiRPIDR

— Taylor Tabb (@taytabb) July 24, 2023