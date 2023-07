Recientemente, Twitter comenzó a pagar a los creadores una parte de los ingresos publicitarios que se publicaron en las respuestas de sus publicaciones y, el fin de semana pasado, Musk realizó ciertos cambios en el límite de tasa y la política en las cuentas que eran elegibles para la monetización después de escuchar los comentarios de los usuarios.

(Vea también: Threads, la competencia de Twitter, ya perdió la mitad de usuarios en apenas una semana)

Ahora, Twitter parece estar preparando una función que permite a las organizaciones verificadas en la plataforma publicar ofertas de trabajo en sus perfiles. El gigante de las redes sociales también ha creado una cuenta oficial @TwitterHiring, pero aún no ha tuiteado nada de ella.

La nueva función “Job Listings” que se introduciría en Twitter, permitirá a las empresas publicar ofertas de empleo directamente en sus perfiles, lo que brindará la posibilidad de que sus seguidores las vean. Además, podrán utilizar hashtags o tweets promocionales para aumentar la visibilidad de estas oportunidades laborales. Esta característica estará disponible en el pack de pago con insignia dorada, lo que permitirá a las empresas que lo adquieran aprovechar esta opción.

Las empresas van a poder usar la red social como una nueva forma de publicar ofertas de trabajo. Una nueva función que se está desarrollando actualmente.

Las ofertas de empleo se mostrarán en un carrusel en la parte inferior de la pantalla, lo que permitirá a los usuarios visualizar todas las oportunidades disponibles de manera sencilla y rápida.

Esta incorporación representa un paso natural para la plataforma, ya que muchos usuarios recurren a Twitter para buscar el apoyo de sus seguidores en la búsqueda de empleo. Por lo tanto, esta función representa un avance más en esa dirección, brindando una experiencia más completa tanto para las empresas empleadoras como para los solicitantes de trabajo en la plataforma.

Una captura de pantalla compartida por la investigadora de apps Nima Owji muestra la función, que, según los informes, Twitter llama “Contratación de Twitter”. La captura de pantalla dice que la función permite que las organizaciones verificadas publiquen trabajos y atraigan talento para puestos vacantes. Estas organizaciones pueden poner hasta cinco ofertas de trabajo en sus perfiles.

“Twitter permitirá que las organizaciones verificadas importen todos sus trabajos a Twitter. Conecte un sistema de seguimiento de candidatos compatible o una fuente XML para agregar sus ofertas de trabajos a Twitter en minutos”, dijo Owji en el tweet.

#Twitter will let verified organizations import all of their jobs to Twitter by connecting a supported ATS or XML feed! 🚀

"Connect a supported Applicant Tracking System or XML feed to add your jobs to Twitter in minutes." pic.twitter.com/TSVRdAoj3h

— Nima Owji (@nima_owji) July 20, 2023