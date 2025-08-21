Nu Colombia presentó “Modo Tranqui”, una nueva función de seguridad diseñada para proteger a sus clientes de transacciones no autorizadas.

Inspirada en el exitoso “Modo Rua” de Brasil, la herramienta busca brindar mayor tranquilidad y control financiero a los usuarios, especialmente cuando se encuentran fuera de sus entornos habituales.

La función permite definir redes Wi-Fi seguras desde la aplicación, de manera que, si se intenta realizar una transacción por encima de un límite preestablecido fuera de esas redes, será necesario un paso adicional de autenticación, como el reconocimiento facial.

Con esta innovación, Nu refuerza su compromiso con la seguridad al ofrecer una capa extra de protección que empodera al cliente para gestionar su dinero de manera más segura.

El director de Producto de Nu Colombia, Santiago Matamoros, destacó que la compañía innova constantemente para proteger de forma proactiva a sus usuarios.

Además de Modo Tranqui, Nu dispone de otras medidas como defensas automáticas basadas en algoritmos inteligentes, autenticación de dispositivos, reporte de incidentes desde la aplicación, control sobre tarjetas físicas y virtuales, y atención al cliente 24/7.

Estas herramientas, junto con medidas básicas como PIN y contraseña, consolidan a Nu como líder en innovación financiera digital, atendiendo a más de 123 millones de clientes en Brasil, México y Colombia.

