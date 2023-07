Sin duda alguna ha causado furor la llegada de la nueva red social de Meta, Threads, al mundo de las plataformas digitales.

Esta aplicación, que viene a hacer la competencia directa de Twitter, ya cuenta con más de 30 millones de suscriptores en un poco más de un día y está causando todo tipo de comentarios en la internet.

(Vea también: Threads: ¿cuál es su límite de caracteres en las publicaciones?)

Por esta razón, como es de esperarse cuando algo causa impacto, llegan los memes sobre la llegada de la competencia a la plataforma del millonario Elon Musk.

Además, Twitter amenazó con demandar a Meta tras el lanzamiento esta semana de la nueva red social Threads. El anuncio de la empresa de Elon Musk se conoció tan solo unas horas después de la presentación de Threads, que está conectada con Instagram.

Hasta el mismo Mark Zuckerberg volvió a tuitear tras 10 años de no hacerlo para celebrar el lanzamiento de su app con un meme, haciendo referencia en el parecido de ambas.

Los usuarios no se hicieron esperar y reaccionaron con memes ante este hito de registros en redes sociales, dando en muchos de ellos a Twitter por “muerto” u “olvidado”; estos podrían ser los mejores memes hasta el momento.

(Lea también: Threads: ¿Para qué sirve el número de usuario en la app?)

Los memes de la llegada de Threads

Esta red social, al igual que Twitter, está basada en la escritura de texto. Por lo cual se puede decir que, una vez más, Meta estaría copiando una red social rival. Tal como pasó con reels tipo TikTok o stories al estilo de Snapchat. Los usuarios que ya cuentan con un perfil de Instagram solo tienen que acceder con sus mismas credenciales para crear una cuenta en Threads.

Por otro lado, Twitter cuenta actualmente con 300 millones de usuarios, por lo cual la nueva app de Meta todavía tiene un largo camino por recorrer para superar a la red social de Elon Musk.

Según los internautas, Threads tiene una pequeña ventaja sobre Twitter y es que los influencers y creadores de contenido tienen la oportunidad de tener presencia en una red social basada en texto, sin tener que crear seguidores desde cero, una petición escuchada por Meta, según apuntó el portal Bloomberg.

En cada momento desde su lanzamiento, se van uniendo más y más personas a esta nueva red social, sea por moda o curiosidad. La gigante Meta seguirá por estos días llamando la atención de todas las personas en el mundo.

everyone turning back to twitter after trying threads pic.twitter.com/nSBg0exb64

— your thoughts (@ohthoughtsquote) July 6, 2023