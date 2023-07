Threads es una red social que lanzó Meta en medio de la crisis de Twitter, la cual, desde que el dueño es Elon Musk, ha tenido grandes cambios tanto de políticas, como de uso y contenido.

(Ver también: Twitter reporta una nueva caída mundial, mientras Threads anuncia actualizaciones)

Dicha red social de Mark Zuckerberg hizo historia al convertirse en la que más rápido reunió a más de 100 millones de usuarios en apenas cuestión de días, teniendo en cuenta que está relacionada con Instagram y era muy fácil tener una cuenta.

Sin embargo, conforme han pasado los días, ese crecimiento exponencial ha parado y ahora, por el contrario, ha comenzado a disminuir, al punto de que ya casi la mitad de los usuarios ha dejado de utilizar dicha aplicación y sigue conectada a Twitter como red principal de texto.

Así lo confirmó un estudio de Similarweb, una página que mide datos y estadísticas de las redes sociales, en el que evaluó la cantidad de usuarios e interacciones que se conectan a través de un dispositivo Android y estableció que de 49 millones de personas que tuvo en algún momento, ya bajó a 23,6 millones en apenas una semana.

According to data from Similarweb, traffic to Twitter’s website has remained relatively stable in the two weeks since Threads’ launch where as Threads saw significant drop. This suggests that Twitter is not losing users to Threads, and that the two platforms are serving different… pic.twitter.com/0UejW6BQT0

— SKA (@syedkadaransari) July 17, 2023