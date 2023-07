La nueva red social de Meta, compañía madre de Facebook e Instagram, es ahora una realidad. Con el lanzamiento de Threads, Mark Zuckerberg y su empresa buscan hacerle frente a Twitter, de Elon Musk, y espera superarlo en usuarios en pocas semanas.

✨ Threads is here – a new app where you can share updates and join convos ✨

Use your Instagram account to log in and get started 🎉 https://t.co/eEyTigO7WB pic.twitter.com/mCNsx33ZVg

— Instagram (@instagram) July 5, 2023