Este sábado, el propietario de Twitter dio a conocer que impuso límites temporales a la lectura de trinos (publicaciones) para evitar “niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema”.

(Vea también: Twitter tendrá más restricciones: Elon Musk va achicando jaula en la que trina el pajarito)

Según compartió en su cuenta personal, las cuentas verificadas podrán leer un máximo de 6.000 trinos al día, mientras que las no verificadas solo podrán leer 600. Por su parte, las nuevas cuentas no verificadas solamente podrán ver máximo 300.

Lo que queda en duda es si ese recuento diario de publicaciones se aplica al seleccionar publicaciones concretas o abarca todas las publicaciones que aparecen al descender por la cronología de la pantalla principal, consultar hilos o revisar respuestas de trinos.

Algunos usuarios se encontraron con un mensaje de error que decía “se ha excedido el límite” o “no se pueden mostrar los tuits”, por lo que rápidamente comenzaron a aparecer diferentes memes contra la red social.

Memes contra Twitter por limitaciones

En las últimas horas comenzaron a circular diferentes imágenes y videos con los que internautas reaccionaron a la medida e, incluso, muchos llegaron a asegurar que será el fin de la red: “Murió Twitter”, fue la frase tendencia.

Lee También

Acá, varios de los memes:

Bienvenidos al funeral de Twitter, gracias al señor Elon Musk. Rip Twitter. pic.twitter.com/yGFK4LuH6P — Gol Garra (@ElGolGarracol) July 1, 2023

RIP Twitter

It was fun, kinda, whilst it lasted.#riptwitter pic.twitter.com/0xTLqqS9kx — 𝓐𝓷𝓭𝔂 𝓕𝓸𝔁 (@MrAndyFox) July 1, 2023

Todos los weyes que pagaron verificación ahora que RIP Twitter. pic.twitter.com/bNLNU5QZU2 — Rich ✘ (@RickyFlores21) July 1, 2023

Fr I forgot to include Elon in the RIP Twitter post pic.twitter.com/gNxX7TMBmB — Everything Out Of Context (@EverythingOOC) July 1, 2023

RIP Twitter. La verdad, es una tontería todo lo que está pasando solamente para que la gente pague el Blue. Elon quiere matar su propia red social. pic.twitter.com/Tvb22V2LrQ — Mr Skips ✨ (@MrSkips_) July 1, 2023

RIP TWITTER pic.twitter.com/u6moakbxH3 — Everything Out Of Context (@EverythingOOC) July 1, 2023