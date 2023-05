Twitter vale actualmente un tercio de los 44.000 millones de dólares que el multimillonario Elon Musk desembolsó el año pasado para hacerse con la red social, según una estimación del fondo de inversión Fidelity, una de las firmas que participó en esa operación.

Fidelity calcula que su participación en Twitter tenía al final de abril un valor de algo más de 6.500 millones de dólares, frente a los 19.700 millones que le atribuía el pasado octubre, cuando Musk completó la adquisición de la compañía.

