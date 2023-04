Elon Musk habló por primera vez al aire acerca de la cantidad de despidos que ha ejecutado desde que es dueño de la red social Twitter, una oleada que no ha parado y que tampoco muestra un futuro alentador.

(Ver también: Elon Musk implementa nuevas medidas para Twitter y habrá que pagar por populares funciones)

En una entrevista con la cadena británica BBC, Musk se refirió a su nueva compañía, el por qué no tocó Tesla para salvar Twitter y la prohibición que se ha comenzado a ejecutar a TikTok.

El magnate comenzó diciendo que ha despedido a más de 6.500 trabajadores y ahora únicamente cuenta con 1.500 de los 8.000 que estaban cuando llegó, lo que significa una reducción del 80 % de la nómina de la aplicación.

Según Musk, esta fue una alternativa que tuvo que utilizar ya que Twitter estaba al borde de la quiebra y que, si no hubiera tomado esa decisión, la aplicación hubiera desaparecido en menos de cuatro meses.

“No es nada divertido y a veces puede ser doloroso“, dijo el multimillonario en una entrevista con un formato diferente, ya que el periodista criticó constantemente al magnate por sus decisiones.

“Si le quedaran dos meses de vida y hay una solución para salvarse, ¿usted no lo haría?”, le respondió Musk al entrevistador de la cadena británica, y agregó: “no quise meter Tesla en esto porque era una apuesta que no sabía si se podía salvar”, argumentó.

“Esta no es una situación de cuidado o indiferencia. Si todo el barco se hubiera hundido, nadie tendría trabajo”, dijo Musk.

Lee También

Balance actual de Twitter

Sobre cómo está la compañía actualmente, Musk afirmó: “Ya salimos a flote. Acabamos con los ‘bots’ y ahora le estamos apostando a que las compañías vuelvan a pautar“.

“Si por ejemplo Apple quiere pautar sus iPhone y Microsoft sus nuevos productos, significa que vamos por buen camino y nos podemos recuperar financieramente“, siguió.

Competencia Twitter y TikTok

En cuanto a la prohibición que está planteando el gobierno de Estados Unidos a la aplicación TikTok, el magnate aseguró que sería bueno en temas de usuarios favorables, pero no comparte las medidas.

“Quiero decir, ayudaría a Twitter, supongo, si se prohibiera TikTok, porque entonces la gente pasaría más tiempo en Twitter”, reflexionó. “Pero aunque eso ayudaría a Twitter, generalmente estaría en contra de prohibir cosas“.

(Le puede interesar: Elon Musk le dio golpe bajo al New York Times: lo dejó mal parado en redes sociales)

Finalmente, Musk también bromeó durante la entrevista, diciendo que “ya no era el director ejecutivo de Twitter” y que había sido reemplazado por su perro mascota, un Shiba Inu llamado ‘Floki’.