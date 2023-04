Desde que Elon Musk compró la red social Twitter, esta comenzó a tener cambios importantes que no gustan entre sus usuarios.

Las acciones de la red social han disminuido, por lo que el magnate sudafricano ha tomado medidas que le permitan monetizar más su aplicación, así muchas personas no estén de acuerdo.

Ahora, el tema es el de tener que pagar para ser verificado, un golpe para las personas líderes de opinión y medios de comunicación que se habían ganado un lugar en la pantalla principal de los usuarios. Según los expertos, esta medida es un ‘pagar o desaparecer’, ya que las cuentas con la verificación tienen mayores posibilidades en salir en el ‘para ti’ de la aplicación.

Musk ha dejado claro que, para contar con esa ventaja, hay que pagar la suscripción a Twitter Blue que cuesta entre 8 y 11 dólares para personas naturales y más de 1.000 dólares para las empresas.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp

Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…

— Twitter Verified (@verified) March 23, 2023