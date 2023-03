Aquellas personas suscritas podrán tener la opción de que la ‘app’ promocione sus tuits. Además, en la pestaña ‘Para ti’, que usualmente selecciona los tuits mediante el uso de un algoritmo, comenzará a recomendar solo a las personas que pagan por el servicio ‘premium Twitter Blue’.

(Vea también: Twitter ya vale menos de la mitad de lo que Elon Musk pagó por la aplicación.)

“A partir del 15 de abril, solo las cuentas verificadas serán elegibles para estar en las recomendaciones ‘Para ti’”, anunció Elon Musk en un tuit este lunes por la noche. “Es la única forma realista de abordar el control de los enjambres de bots de IA avanzados. De lo contrario, es una batalla perdida, sin esperanza. Votar en las encuestas requerirá verificación por la misma razón”, puntualizó.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023