Por medio de su cuenta en Twitter, el multimillonario, empresario y propietario de la red social anunció que desde la próxima semana, más precisamente el 15 de abril, la plataforma volverá a cambiar.

Luego de modificar el logo de la red social en web, pues pasó del icónico pájaro azul a la cara de un perro, el magnate sigue haciendo cambios y quiere quitarle todavía más protagonismo a las cuentas robot e incentivar el pago de la opción plus de Twitter llamada Blue.

De acuerdo con las declaraciones de Elon Musk, a mitad de abril se empezará a “abordar el control de los enjambres de ‘bots’ de IA [inteligencia artificial] avanzados” con la restricción de que solo los usuarios que paguen la suscripción de Twitter Blue y estén verificadas podrán aparecer como cuentas sugeridas.

Esta medida significa que a partir de ese momento, la página principal de la cuenta de todos los usuarios —donde aparecen los tuits de otras cuentas, incluso aquellas que no sigue— pero que publican temas que podrían interesarle, solo mostrará el contenido de aquellos perfiles con ‘chulo’ azul.

“A partir del 15 de abril, solo las cuentas verificadas serán elegibles para estar en las recomendaciones ‘para ti’. Es la única forma realista de abordar el control de los enjambres de ‘bots’ de IA avanzados. De lo contrario, es una batalla perdida sin esperanza”, expresó el empresario en un tuit.

Sin embargo, esa no es la única novedad, ya que el empresario también decidió que solo las cuentas que paguen la suscripción mensual o anual de Blue podrán participar en las encuestas que hacen otros usuarios.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023