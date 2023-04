Desde su creación en 2006, la plataforma ha sido reconocida por su icónico logo de un pájaro azul, pero esto ha cambiado porque Elon Musk, el actual dueño de Twitter, ha optado por poner un perro como su nuevo símbolo distintivo.

De hecho, los usuarios ya pueden apreciar el cambio accediendo desde sus computadores, celulares u otros dispositivos móviles, ya que el animal aparece desde que está cargando la red social.

(Vea también: En Twitter ya no se trina, sino que se ladra: Elon Musk cambió logo de pájaro por un perro)

A continuación encontrará una breve explicación junto a un video que habla del origen del animal.

Los perros son los mejores amigos del hombre y, con la aparición de internet, han sido capaces de ganar una popularidad aún mayor. Es el caso de Kabosu, una Shiba Inu de Japón que se convirtió en un meme popular y en un ícono de la cultura de internet en todo el mundo, tanto así que ahora es la imagen de esta reconocida plataforma.

Aproximadamente en 2010, su dueña, Atsuko Sato, publicó una foto de su mascota en su blog y rápidamente se hizo viral por la curiosa expresión que tenía el animal, convirtiéndose en una fotografía que ha protagonizado innumerables publicaciones en Internet.

Always look at the bright side of things 🙂$Doge #Dogecoin pic.twitter.com/oSFpiJUmUk

— Dogecoin (@dogecoin) March 4, 2023