La criptomoneda dogecoin, creada en 2013 a modo de chiste, se disparó después de que Twitter sustituyese su habitual logotipo del pájaro azul por la imagen de un perro de raza japonesa shiba inu asociada a este producto.

La cotización del dogecoin llegó a subir más de un 26% en una aparente reacción a este movimiento de la empresa de Elon Musk, que en el pasado ya ha promocionado a menudo esta criptomoneda, aceptando incluso para la compra de accesorios de Tesla, la compañía de vehículos eléctricos que dirige y que hace poco sacó ofertas de empleo.

(Vea también: Twitter le quitó verificación al New York Times; se negaron a poner plata en la red social)

El multimillonario ha dicho en más de una ocasión que es propietario de dogecoins y el año pasado fue demandado por un inversor que le acusaba de inflar de forma ilegal el precio de la criptomoneda, una de las más volátiles del mercado.

JUST IN: Twitter updates its website logo to Dogecoin #DOGE. pic.twitter.com/6WIV6rUPFU

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) April 3, 2023