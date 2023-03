El mandatario estatal dijo, en reunión con los miembros del Consejo, que uno de los primeros objetivos es romper el récord de la instalación de una gigafábrica de Tesla.

Según dijo García, es el mismo director de Construcción de Tesla el que se pone el objetivo de romper el récord, pues cada vez que instala una nueva lo hace en menos tiempo.

(Le puede interesar: Elon Musk sí se instalará en México e ilusiona con empleo a donde llegará planta de Tesla)

En principio, la producción en China fue tan exitosa que en 2022 la multinacional planteó construir una segunda planta, pero en enero de este año Bloomberg contó que “se postergó debido a preocupaciones sobre seguridad de datos”, porque al gobierno chino no le gustó que una empresa estadounidense, con acceso a los satélites Starlink para proveer Internet, “tenga una presencia tan amplia en la economía más grande de Asia”.

Los autos de Tesla no tienen equipos vinculados a Starlink, pero la preocupación de China se justifica en que los satélites pertenecen a la empresa SpaceX, también de Elon Musk.

Lee También

Todo ello facilita que la atención del magnate se concentre en la planta de México. De hecho, en uno de los primeros mensajes de García, luego de confirmar la edificación, destacó que Nuevo León haya sido elegido por encima de China, Alemania, Inglaterra, Brasil y Canadá.

Por eso, el director de Construcción de Tesla está enfocado en ponerla a funcionar pronto, según contó García, citado por Milenio:

La gestión avanza rápido, pues en los próximos días un equipo jurídico de Tesla viajará a México para finalizar la negociación de los terrenos y comenzar con el otorgamiento de incentivos, regulado por la Ley de Fomento Económico.

(Le puede interesar: Tesla presentó el diseño de la fábrica que construirán en México: va a ser gigante)

Según el gobernador, todo se haría a través de otra compañía de Musk: “Ayer Elon me comentó que él tiene una empresa que se llama Boring Company, es de túneles de taladro de primer mundo; entonces, él me decía que valía la pena explorar en Nuevo León, para todo el tema de pozos y del agua, y cómo su tecnología puede ayudarnos a ser más eficientes y más veloces“.

The richest man on earth trusted Nuevo León, México for his new gigafactory and his next generation vehicle. The future is bright. Thanks @elonmusk, thanks @Tesla pic.twitter.com/nbbmbiX4Fm

— Samuel García (@samuel_garcias) March 2, 2023