De acuerdo con información recogida por La Opinión de Miami, el proyecto se encuentra en una fase inicial y por el momento no existe un plan detallado sobre cuáles serían los productos que tendrán pensado desarrollar en esta nueva empresa.

La nueva decisión del exdirectivo de Google no viene del azar, pues además de haber formado parte del gigante tecnológico, también hizo parte del equipo a cargo del desarrollo de OpenAI, organización que tiempo después abandonó para enfocarse en otros de sus negocios como Tesla y Starlink.

Musk ha dejado ver en varias ocasiones su descontento con la forma en la que opera tanto ChatGPT como OpenAI, por lo que estaría trabajando en crear su propio robot, para mayor seguridad.

“ChatGPT da miedo. No estamos lejos de una IA peligrosamente fuerte”, publicó el millonario desde su cuenta de Twitter el pasado mes de diciembre.

ChatGPT is scary good. We are not far from dangerously strong AI.

— Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2022