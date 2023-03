En Houston, Texas, Héctor Zárate se encontró con un niño de 6 años que caminaba solo por la calle mientras llevaba en sus brazos a su hermano menor de 6 meses; al parecer, los menores estaban en el carro de su mamá cuando fue robado y el sospechoso los abandonó.

De acuerdo con Univisión, Zárate, de 25 años, estaba trabajando como conductor de FedEx y cuando estaba haciendo las respectivas entregas, entre las calles Willowgrove y Waynesboro, vio a un niño.

“Se me hizo raro porque no vi a sus papás y a nadie cuidándolo. Entonces, al acercarme a él con la camioneta, él me paró y me dijo: ‘Oye, ¿me puedes ayudar? Porque el carro de mi mamá se lo robaron, ‘el malo’ estaba dentro del carro y nos llevó y aquí nos bajó'”, le dijo Héctor Zárate a Univisión 45.