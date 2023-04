A Elon Musk le gusta desmantelar edificios, o eso es lo que parece luego de que este fin de semana decidiera quitarle la W al letrero de Twitter en su sede central en San Francisco, California (Estados Unidos).

No conforme con ingresar hace unos meses al edificio con un lavamanos, a pocos días de cerrar la compra de la red social, ahora Musk eliminó la w dejando a Twitter como “Titter”, en medio de una disputa que la compañía sostiene con el dueño de la edificación donde está su sede.

“Nuestro arrendador en SF HQ dice que estamos legalmente obligados a mantener el letrero como Twitter y no podemos eliminar la ‘w’, por lo que lo pintamos de color de fondo. ¡Problema resuelto!”, explicó Musk en Twitter con una foto en la que se ve el letrero de la empresa con un espacio en blanco entre la T y la i de “Twitter”.

Our landlord at SF HQ says we’re legally required to keep sign as Twitter & cannot remove “w”, so we painted it background color. Problem solved! pic.twitter.com/1iFjccTbUq

— Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2023