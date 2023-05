Un mensaje publicado por el juglar de la música vallenata Poncho Zuleta dejó sorprendidos a sus seguidores en Twitter. El cantante dio su opinión sobre las redes sociales y la manera cómo los usuarios emiten sus juicios por diversos temas.

“Las redes sociales no son más que una sala de juicio donde todo comentario acertado o desacertado será juzgado por personas que no tienen el criterio suficiente para brindar ningún tipo de opinión basado en su particular mundo” escribió Zuleta.