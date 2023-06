La semana pasada, Elon Musk bromeó en un trino con la idea de un combate de artes marciales mixtas (MMA) contra Mark Zuckerberg, que le dio más fuerza al duelo con una respuesta.

El tema fue difundido el jueves por el portal estadounidense TMZ, conocido por sus informaciones sensacionalistas, y amplificado por el propio Musk (52 años), quien unas horas después publicó ante los más de 145 millones de seguidores de su perfil de Twitter el mensaje: “alguna oportunidad de que la lucha suceda en el Coliseo”.

Some chance fight happens in Colosseum

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2023