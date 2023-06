En las últimas horas se convirtieron en tendencia los nombres de los fundadores de Tesla y Meta por un aparente combate que podrían llegar a protagonizar próximamente dentro de una jaula, al estilo de las peleas de artes marciales mixtas.

(Vea también: Elon Musk dice cuándo hará primer implante neuronal en ser humano; para qué serviría)

Y es que todo se desató por un reto que se hicieron Elon Musk y Mark Zuckerberg en mensajes de redes sociales, mismas que mantienen una pugna comercial desde hace años.

Lo que comenzó como una broma podría terminar convirtiéndose en una realidad, ya que se pactaría un combate definitivo dentro de un cuadrilátero.

Pelea entre Musk y Zuckerberg: cómo empezó

Un usuario de Twitter compartió en su perfil una noticia que mencionaba que Meta estaría pensando seriamente en competir con Twitter creando una nueva aplicación denominada ‘Threads’.

La respuesta de Musk no tardó y contestó el trino en un comentario sarcástico: “Estoy convencido de que la Tierra no puede esperar a estar de manera exclusiva bajo el mandato de Zuck sin más opciones, al menos será ‘sensata’, me quedé preocupado durante un momento”, escribió.

Otro internauta intervino y le dijo a Musk que debería tener cuidado, puesto que Mark Zuckerberg prectiva ju-jutsu. No obstante, la respuesta de Musk fue sorprendente para algunos.

“Estoy listo para una pelea en una jaula, si él está de acuerdo”, trinó.

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

El CEO de Meta no demoró en reportarse y en un pantallazo con los trinos mencionados escribió: “Mándame la ubicación”.

Horas después, Musk contestó otro mensaje en Twitter que citaba la respuesta de su competidor y escribió la que sería la sede para el combate.

“Octágono de Las Vegas”, escribió, haciendo referencia al ring de combate donde a menudo se llevan a cabo peleas de la UFC.

Lee También

Además, aseguró que tenía un movimiento llamado ‘la morsa’, el cual consiste en tumbarse encima del oponente y no hacer nada.