La inteligencia artificial puede jugar con la percepción humana y crear imágenes asombrosas e irreales. Elon Musk siempre es tendencia en redes, y en esta ocasión se ha viralizado una foto en la que se le ve besando a un robot con forma de mujer, lo que ha desencadenado polémica y miles de comentarios.

La imagen plantea una percepción distorsionada, generando dudas sobre su autenticidad. Se ha revelado que la foto fue creada utilizando inteligencia artificial, según medios de comunicación. Elon Musk ha expresado su preocupación por la tecnología actualmente en desarrollo a nivel mundial, conocida como IA, que está reemplazando miles de empleos y desplazando a los humanos. Su preocupación va más allá de sus intereses personales, ya que piensa que esta nueva tecnología podría poner fin a la civilización.

