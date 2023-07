El magnate usó su cuenta de Twitter para dar a conocer que las cuentas verificadas podrán leer un máximo de “6.000 trinos al día”. Por otro lado, las no verificadas solo podrán leer 600, y las “nuevas cuentas no verificadas” menos aún solo 300.

El anuncio del empresario no dice si el recuento diario de tuits se aplica al seleccionar publicaciones concretas o abarca todas las publicaciones que aparecen en la pantalla.

Tampoco dice si se aplica al descender por la cronología de la pantalla principal o al consultar hilos o revisar respuestas.

Antes de que Musk anunciara los nuevos límites, usuarios reportaron problemas para acceder a la red social en la página de seguimiento Downdetector, y parecían continuar, aunque en menor medida, tras el anuncio.

De hecho, allí varios de los usuarios indicaban que la aplicación les enviaba los siguientes mensajes de error:

Es más, desde el viernes pasado algunos medios señalaron que Twitter había cerrado sus contenidos, incluyendo tuits, hilos y perfiles, a los visitantes que no tienen cuenta.

La red social ha sido tendencia por las medidas restrictivas de su dueño.

Musk justificó la acción al responder a un tuit que cuestionaba si era un problema técnico. Explicó que se trataba de una “medida de emergencia temporal” y aludió, igual que hoy, al “robo de datos”, recoge el portal The Verge.

También mencionó el asunto en una respuesta al consejero delegado de Epic Games, Tim Sweeney, que se quejaba de los “muros de pago” en lugares de internet, incluyendo Twitter.

Este es el trino de Musk:

