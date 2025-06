“Voy a decir lo que hace poquito reclamé y hoy voy a volver a recordar: no den limosna. Hace poco nos tocó, en la finca, coger los limones porque no había con quien trabajar en el campo. Hoy vuelve y pasa: no hay con quien trabajar en los restaurantes“, dijo esta mujer que no ha sido identificada en redes sociales, aunque sus palabras se han hecho muy virales.

Según la versión que entrega ella, la situación es similar en varios sectores de los que conoce y esa situación la compartieron muchos otros empresarios.

“Malo porque el transporte, malo que porque el horario. Ponen pero por todo. No hay con quién trabajar. No hay meseros. No hay gente para la cocina. No hay gente para la logística. Entonces, que el desplazamiento, que si salen tarde, que este me regañó”, explicó.

Y aunque la mujer no dio detalles de la oferta de empleo que tenía en la actualidad, las personas criticaron que seguramente, sí le daban esas razones, es porque no estaba ofreciendo condiciones dignas, pues esa no sería la respuesta que le darían si fuera algo justo.

A raíz de esa situación, la mujer fue radical con su posición: “La gente prefiere hoy en día pedir todo regalado: que el mercadito, que la limosna y no quieren trabajar. Entonces no demos limosna, que trabajo sí hay”.

