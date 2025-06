Un avión de la compañía Air India que se dirigía a Londres se estrelló este jueves con más de 240 pasajeros a bordo poco después del despegue en el aeropuerto de Ahmedabad, en el noroeste de la India, informaron las autoridades.

El vuelo AI 171 de Air India con destino al aeropuerto de Londres-Gatwick transportaba a 169 pasajeros indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense, informó la aerolínea. La autoridad de aviación civil de India dijo que la nave viajaba con dos pilotos y 10 tripulantes.

“Los heridos están siendo trasladados a los hospitales más cercanos”, afirmó la aerolínea. “Air India está cooperando plenamente con las autoridades que investigan este incidente”.

El Boeing 787 de Air India emitió una señal de socorro y “se estrelló justo después del despegue en Ahmedabad”, indicó la autoridad de aviación civil de India en un comunicado. El organismo precisó que “había 242 personas a bordo del aparato”, que contaba con dos pilotos y 10 tripulantes.

La autoridad de aviación civil puntualizó que el avión cayó “fuera del perímetro del aeropuerto”. El primer ministro indio, Narendra Modi, calificó el accidente como una tragedia “desgarradora” para la cual no hay palabras.

El hecho ocurrió exactamente sobre el sector de Meghaninagar, una zona residencial cercana al aeropuerto, donde se evidenció una densa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad. La emergencia ha movilizado a los organismos de rescate, quienes trabajan intensamente en la evaluación de daños y en la búsqueda de sobrevivientes dentro del área afectada.

Video circulating reportedly shows the Air India 787 failing to climb moments after takeoff from Ahmedabad. https://t.co/YSgHTUH4ux pic.twitter.com/pQuykWQWva

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 12, 2025