Los usuarios de Twitter están molestos con el propietario de la red social, Elon Musk, ya que este ha tomado medidas que han cambiado la esencia de la página, despidiendo a miles de trabajadores, cambiando formas de interactuar, quitando las verificaciones y, ahora, restringiendo la cantidad de vistas al día dependiendo de la cuenta.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits: – Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Según explicó el magnate sudafricano, las cuentas verificadas podrán leer hasta 6.000 publicaciones al día, las no verificadas 600 y las nuevas cuentas hasta 300 al día. Esta decisión la tomó, según él, para limitar el uso masivo de los datos por parte de terceros.

Ante esta problemática con los usuarios de Twitter, Meta, compañía madre de Facebook e Instagram, liderada por Mark Zuckerberg, anunció que lanzará una nueva red social llamada ‘Threads’, la cual tendrá características parecidas a las de Twitter y espera poder llamar a esos usuarios que están inconformes con dicha plataforma.

“’Threads’ es el espacio donde las comunidades se unen en diversos debates, desde los temas que te interesan hoy hasta los que serán tendencia en el futuro. Cualquiera sea tu interés, puedes seguir a tus creadores favoritos y conectarte directamente con ellos y con otras personas con gustos afines, o bien crea por tu cuenta una base de seguidores leales para compartir tus ideas, opiniones y creatividad con el mundo”, dice la descripción de la aplicación en las tiendas como App Store y Play Store.

La apuesta, en primera instancia, es que la persona que esté conectada a Instagram siga de manera automática a los mismos usuarios en la nueva red social, para así tener una masa importante y tener un crecimiento exponencial en apenas pocas semanas.

Cuándo se lanzará Threads

Cabe destacar que, según Meta, esta aplicación estará disponible en más de 30 idiomas y será lanzada el próximo jueves 6 de julio, por lo que ya está disponible en las tiendas virtuales, pero aún no deja descargarla.

Here’s a peek at “Threads” from the app store, Instagram’s highly anticipated Twitter rival which is expected to be released this week https://t.co/ISa4xTkNyJ pic.twitter.com/MIDoQ159nJ — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 4, 2023

Sin embargo, cabe destacar que en la App Store en Colombia, por ejemplo, aún no aparece y queda la duda si también se podrá descargar a partir del próximo jueves o primero tendrá una versión de prueba en Estados Unidos y Europa.

Ante esto, y el crecimiento exponencial que se tiene pensado, el creador de Twitter, Jack Dorsey, se refirió a la nueva aplicación y mostró una imagen en la que se refleja los datos que esta aplicación recogerá de los usuarios, pero en gran medida son prácticamente los mismos que pide Twitter también.

All your Threads are belong to us https://t.co/FfrIcUng5O pic.twitter.com/V7xbMOfINt — jack (@jack) July 4, 2023

Cuántos usuarios tiene Instagram vs. Twitter

Si todos los usuarios de Instagram migran a ‘Threads’, esta superará en gran medida a Twitter en cuestión de semanas, pues según un estudio de Data Reportal, Instagram es la segunda red social con más usuarios activos durante este año, siendo superado únicamente por Facebook. Así están los usuarios de las principales redes sociales del mundo:

Red social Usuarios (cifras en millones) Facebook 2.958 Instagram 2.000 TikTok 1.051 LinkedIn 900 Twitter 556

Qué otras aplicaciones pueden reemplazar a Twitter

No será el fin de Twitter, sin duda, pero si tendrá una salida importante de usuarios ante las nuevas medidas y las restricciones que está implementando la compañía. Ante esto, otras aplicaciones que también sirven para construir comunidades e intercambiar opiniones son: