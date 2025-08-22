La plataforma ha evolucionado a través de los años, con implementación de nuevas opciones, que le permiten mantenerse vigente en un mundo hiperconectado con múltiples redes sociales. Sin embargo, una de sus funciones más útiles y, a la vez, menos conocida, es la posibilidad de programar una llamada.

Esta herramienta es especialmente valiosa para quienes coordinan equipos de trabajo, planifican reuniones familiares o simplemente desean asegurarse de que un ser querido reciba su llamada en un momento específico, como la fecha de su cumpleaños.

A diferencia de otras aplicaciones o plataformas que requieren pasos complejos, programar una llamada en WhatsApp es un proceso sencillo que cualquier usuario, sin importar su nivel de experticia tecnológica, puede dominar.

Cómo programar una llama en WhatsApp

Para activar la función debe seguir estos pasos:

Ingresar a su cuenta de WhatsApp. Hacer clic en la opción ‘Llamadas’, que se encuentra en la parte inferior de la plataforma. Seleccionar el botón verde que tiene el símbolo de un teléfono con un más. Elegir la opción ‘Programar llamada’ (la número cuatro), que tiene un dibujo de un calendario. Escoger el día y la hora en la que se quiere hacer la llamada por WhatsApp. Seleccionar si quiere que sea una videollamada o si solamente es para comunicarse con audio. Elegir el botón con la flecha blanca, que se encuentra en la parte inferior de la aplicación. Seleccionar el contacto o a los contactos con los que desea hacer la llamada.

La aplicación le mandará una notificación cuando la hora de la llamada programada se acerque para que se prepare para la misma. Además, le permitirá sincronizarla con el calendario de su celular, por lo que podría recibir un doble recordatorio y así no quedar mal en ninguna conversación pendiente.

