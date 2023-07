Nórida Rodríguez se ha posicionado en el área de la cultura y las artes en Colombia desde hace un buen tiempo, y lo había hecho junto a Ariosto ‘Toto’ Vega, con quien compartió su vida por más de 20 años. Pero la muerte apareció en la pareja y el actor falleció hace unos meses, dejando muy golpeada a la nacida en Villavicencio.

A pesar del duro golpe que recibió y el duelo que pasó, ella siguió adelante y en los primeros meses de 2023 asumió como gerente de RTVC (Sistema de Medios Públicos, radio y televisión pública de Colombia) y poco a poco ha recuperado la visibilidad e interacciones públicas que tenía antes de la partida de su pareja.

(Lea también: Quién es Nórida Rodríguez, la nueva gerente de RTVC; no solo es actriz)

Y en medio de un evento laboral, los periodistas de ‘Lo sé todo’ entrevistaron a Nórida y abordaron varios temas sobre su vida reciente. Pero sus sentimientos por ‘Toto’ no pasaron inadvertidos.

Nórida Rodríguez habló de ‘Toto’ Vega y el vacío que dejó en su vida

Cerca de cumplir el primer año sin Vega, la actriz de 56 años se refirió a lo que tiene en su corazón y en su cabeza del hombre que sigue amando y recordando:

“Para mí, él está presente en todo. Está aquí, conmigo, acompañándome en los retos, en las madrugadas, en las trasnochadas, en el trabajo de todos los días, si lloro, si estoy con gente. Él está conmigo, siempre… Su fortaleza, entereza, don de gente, me acompañan todo el tiempo. Y espero rendirle tributo y homenaje a partir de lo que hago y sé que le hubiera gustado mucho [su actual trabajo]”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

Eso sí, Nórida Rodríguez acepta que es complicado superar esta situación que le tocó afrontar y lo que ha pasado en su vida reciente: “Es una herida que uno no sabe cuándo va a sanar… Mi manera de lidiar el dolor es, un poco, compartir lo que siento y escribirle a él, donde sea que esté. Echar afuera todas las emociones, ese sentimiento y dejar que el dolor se vaya acomodando, como el agua en un recipiente”.

Pero poco a poco ha llegado la fortaleza para que la recordada protagonista de tantas novelas, obras, series y películas, empiece a vivir sin ‘Toto’ Vega y ella lo dice así: “Levantarme y reconstruirme, ha sido difícil. Estoy en ese proceso, me estoy reconstruyendo, estoy descubriendo una nueva Nórida. Con nuevos retos, responsabilidad y un rumbo distinto, pero es lo que me tocó”.

Nórida Rodríguez en RCTVC

Después del duelo y tristeza que llegan por las pérdidas cercanas, Rodríguez cuenta lo que ha sido importante para afrontar el reto en el Gobierno de Gustavo Petro: “Estar ocupada ayuda mucho, y he estado muy ocupada, no tengo tiempo de nada. Eso me gusta: Crear cosas nuevas, estar rodeada de la gente, recibiendo proyectos, escuchando propuestas, interactuar con la gente”.

Captura de pantalla 'Lo sé todo'

Lee También

Y ella misma acepta que las cosas han sido muy complicadas en los últimos meses, no solo por la partida de ‘Toto’: “Estuve, un poco, guardada. El año pasado nos dejó un golpe muy duro y años atrás, en los últimos 2 años, hemos tenido más pérdidas en la familia”. Pero cree que todo la ha hecho más fuerte y así lo dijo a ‘Lo sé todo’:

“Este reto llega en el momento que tenía que llegar, cuando estaba lista para poder afrontarlo… Muy bien, muy contenta, muy ilusionada, con todo lo que hay por hacer”.

Seguramente el nombre de Nórida Rodríguez se seguirá escuchando en los cambios que espera hacer el actual Gobierno Nacional en los medios de comunicación. Pero ella también querrá dejar la huella que empezaron a plasmar, con diferentes iniciativas, junto a su amado ‘Toto’ Vega.