Mauricio Vélez ha pasado por varias labores y trabajos en el mundo del entretenimiento y la televisión, pero muchos recuerdan esos primeros papeles en novelas como en ‘El auténtico Rodrigo Leal’ y ‘Nuevo Rico, nuevo pobre’. Pero él ha dedicado su vida a la presentación, a la música y a una pasión que heredó de su familia: la ganadería.

Su padre, Santiago Vélez Garcés, fue el encargado de meter en la cabeza y la vida de Mauricio el amor por la vida del campo, la crianza del ganado y el deseo de hacer crecer ese negocio. Algo que ha sabido combinar con la actuación y la música, en algún momento, y ahora con la presentación.

Y a pesar del cariño de la gente, el bogotano fue honesto sobre sus prioridades y así lo contó en una entrevista para el programa ‘Lo sé todo’. En esta conversación explicó varios temas de su vida laboral.

El amor de Mauricio Vélez por la ganadería

Al programa de chismes y farándula, Mauricio Vélez le contó lo que hizo nacer esa pasión por el ganado y este particular negocio, que es muy rentable y exige de mucho tiempo: “Tengo la fortuna de nacer en una familia de ganaderos y mi papá me enseñó e inculcó el amor por el ganado. Desde que mi papá falleció, la idea es que el legado continúe”.

Aparte del cariño de la gente, especialmente de quienes le escriben y dicen que vuelva a la actuación o haga algo más que presentar en ‘Buen día, Colombia’, él sabe que su responsabilidad está en el negocio familiar:

“[Mi papá estaba] al pie del cañón, trabajando el doble, nos dejó a todos los hijos esa ganadería y yo decidí seguir el legado de mi papá. Es una responsabilidad muy grande para mí, porque mi papá fue ganadero 50 años, lo hizo muy bien, de una manera muy juiciosa y responsable. Mi deber en continuar con ese legado, que las cosas sigan funcionando bien”.

¿Por qué Mauricio Vélez no vuelve a la actuación?

Cuando interrogaron a Vélez sobre su ausencia de papeles importantes en telenovelas y series colombianas, él aceptó que se lo han dicho muchas veces: “Uno no sabe cómo agradecerle a la gente tanto cariño y tanta paciencia, para aguantárselo a uno, tantos años”. Sin embargo, explicó que el tema es de tiempo, ya sabiendo que tiene gran parte de su vida dedicada a la ganadería:

“Vamos bien, lo que pasa es que, cuando uno trabaja en algo tan hermoso como lo mío, no queda tiempo para actuar. Solo en los primeros capítulos de las novelas, eso se ha convertido en una pasión, aceptamos un capitulito”.

Y para finalizar, cuando le preguntaron si quería volver a actuar o si estaba haciendo ‘casting’ para algún papel en el futuro, la respuesta del hombre de 53 años fue políticamente correcta para dejar entender que, por ahora, no lo tiene en sus planes: “Hay que dejar eso [la actuación] ahí guardado hasta que Dios quiera. Yo no tengo muchas expectativas de qué va a pasar mañana. Quiero hacer lo mejor que mejor pueda hacerlo, hoy”.

Para los que no recuerdan o no sabían, Mauricio Vélez estudió podología equina en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, y es herrero de profesión. Así que esa herencia no solo es familiar, también se convirtió en un estilo de vida y en lo principal.

Además, el cuidado de la finca en la que tiene varias cabezas de ganado, caballos y otros animales, es esa pasión que complementa la vida del actual presentador del Canal RCN.