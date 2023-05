Así como lo anunciaron hace varias semanas, Mauricio Vélez volvió luego de unas buenas y merecidas vacaciones y lo hizo con una historia bastante curiosa.

El también actor y cantante estuvo en “unas pequeñas soñadas con la familia” en India, un viaje del que él compartió varias fotografías en su redes sociales y mostró lo feliz que la estaba pasando.

En su regreso a ‘Mañana Express’, a Mauricio Vélez le picaron la lengua y contó que a su pareja la confundían con la cantante colombiana más importante de los últimos 20 años. “Pensaban que era Shakira, por el pelo crespo. Es que la tienen de referencia como la colombiana más exitosa del país”, contó.

‘Mauro’ no quiso entrar en detalles sobre este hecho y aunque lo dijo como algo suelto, sus palabras llamaron la atención de los televidentes, pues se volcaron a sus redes sociales a buscar las fotos de la mujer.

Ella se llama Claudia Caro y en Instagram se presenta como una abogada, esposa y mamá de un joven que se llama Gerónimo. Estas son algunas de las fotografías que hay en sus redes sociales y en las de Mauricio Vélez.

El presentador de RCN y su pareja llevan 17 años juntos, 10 de ellos como esposos. Se casaron el primero de diciembre de 2012.

“Es muy bonita. Muy inteligente. Llegó a mi vida en un momento preciso. Estaba en un lugar muy particular y no quería ir solo, así que fui con Morella Zuleta. Cuando llegamos al lugar, había una niña crespa muy linda. Me la presentó un amigo y yo dije ‘me voy a casar con ella’“, así es como cuenta Mauricio Vélez que conoció a su esposa.

A pesar de que él es una figura que sale en televisión y ella no está en la industria, han podido llevar una buena relación porque, dice él, ha sabido poner los límites en su relación.

