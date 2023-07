Migrar a Estados Unidos y ganar dinero en dólares, haciendo diferentes oficios, ha sido durante muchos años la meta o el ‘sueño americano’, como se conoce coloquialmente, para algunos colombianos y más ciudadanos latinos que buscan una mejor calidad de vida. Sin embargo, una de las más grandes interrogantes que se tiene a la hora de buscar un nuevo rumbo es cuánto pagan, cuántas horas se trabajan y qué tan difícil son los sinfines de oficios que hay en territorio americano.

Al menos esa fue la cuestión que tuvo el usuario colombiano de TikTok @majolizjhon, quien en la ciudad de Atlanta (Georgia) se acercó a varios latinos radicados en territorio estadounidense y que se ganan la vida en diferentes oficios. En una serie de videos, mostró las ganancias por hora de personas que trabajan en construcciones, fábricas, jardinería, peluquerías y otros ámbitos laborales.

Colombiano muestra cuánta plata ganan latinos de obreros en EE. UU.

El ‘tiktoker’ mostró primero las respuestas de un mexicano en el sector de la construcción de vías de concreto. El obrero aseguró que por hora gana entre 21 y 22 dólares, que oscilan en casi los 87.000 pesos colombianos. Con ello, puede ganar 1.000 dólares por semana, asegura, que son cerca de 4’000.000 de pesos. Eso sí, para llegar a esos ingresos debe tener una experiencia de 5 años aproximadamente en este oficio.

No obstante, el obrero de vías aseguró que no es una labor fácil, ya que se trabaja todos los días a la semana. Sumado a ello, hay veces que no tiene horas de almuerzo y trabaja la jornada, que puede ser de hasta más de 12 horas, de largo, sin importar si hace un fuerte calor por el verano o frío por el invierno. Agrega que sale de su casa a las 6:00 a. m. y puede estar llegando a las 8:00 o 9:00 p. m.

Otro oficio al que consultaron fue el de enchapador e instalador de paredes y techos ‘drywall’. La persona abordada respondió que, con experiencia, se ganan 20 dólares la hora (79.000 pesos colombianos) y de 1.000 a 1.200 dólares a la semana (más de 4’740.000).

Cuánto pagan en otros oficios de Estados Unidos

El ‘tiktoker’ preguntó a otros latinos cuánto les pagan en diferentes oficios y esto respondieron:

Peluquería: pagan por corte de pelo, no por hora. Semanalmente pueden ganar de 1.500 a 1.600 dólares (más de 6’320.000 pesos colombianos).

Jardinería: 15 a 17 dólares por hora (67.000 pesos colombianos). 600 a 650 dólares por semana (más de 2’567.000).

Control de calidad en fábrica: 16,50 dólares por hora (65.000 pesos colombianos). De 650 a 700 dólares por semana (2’765.000 pesos colombianos).

Operador de montacarga en almacén: 25 dólares por hora (más de 98.000 pesos colombianos). 900 a 1.200 dólares por semana (de 3’555.000 a 4’740.000 pesos colombianos).

