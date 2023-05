Hoy en día hay muchas personas que dejan a sus familias para migrar a países desarrollados y buscar oportunidades laborales que les brinden un mejor futuro. Y las redes sociales se han convertido en el medio más popular para compartir diferentes experiencias en varias partes del mundo.

Ese es el caso de Florencia, una mujer argentina que se volvió viral en TikTok luego de contar lo que vivió limpiando una casa en Alemania y decir que se ganó 110 euros (más de 524.000 pesos colombianos) por trabajar solo cinco horas y media.

Además, se mostró sorprendida por el trato que tuvo la dueña de la casa con ella. Dijo que la señora la había recibido con agua, con galletas y que constantemente le preguntó si quería café.

“Y cuando me voy, me da tipo un paquetito y yo digo bueno me regaló algo. Cuando salgo del departamento veo qué me regalo y miren esto… chocolates y 20 euros de propina, ¡20! Estoy contenta obviamente porque me llevé un montón”, dijo la joven.