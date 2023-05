Si usted es de los colombianos que tiene empleo, pero planea aplicar a uno nuevo en los próximos días, semanas o meses debe saber que su deseo está en línea con el de cuatro de cada cinco trabajadores en el país, quienes también están mirando otros horizontes.

Por lo menos así lo halló la firma de monitoreo Cisco AppDynamics, en una encuesta aplicada a 1.000 colombianos en la cual el 52 % describió como muy probable postularse a una vacante en los próximos 12 meses, mientras el 27 % lo vio bastante probable y el resto poco o nada probable.

Al indagar sobre los canales a través de los cuales aplicarán, el 76% apuntó que apelará a sitios de empleo en línea; un 62% señaló redes sociales como Facebook o Linkedin; el 49% se postulará directamente en la página web de la empresa a la que busca entrar; mientras 45% enviará un correo electrónico, entre otras alternativas.

¿Pero cuáles son las razones que impulsan este deseo de cambiar de aires? Isabel Nieto, senior consultant de Michael Page, describe un entorno “sumamente cambiante y dinámico” en el que si una empresa se queda estancada en la homonegeneidad y no se refresca constantemente caerá en la rutina y no podrá expandirse.

En ese sentido, Michael Page detalla diversas causas por las cuales los talentos se van de las empresas colombianas. Los hombres, por ejemplo, persiguen salarios más competitivos, oportunidades de liderazgo y proyectos personales, mientras que las mujeres se van en búsqueda de mayor flexibilidad, planes de carrera y oportunidades en el exterior, principalmente.

Según describe la misma firma en su Informe de Remuneración 2023, los puestos en que hay mayor rotación son los operativos, los de ventas, los tecnológicos y los administrativos, mientras que los sectores más preocupados de que sus colaboradores se marchen son ingeniería, mercadeo, retail y logística.

No obstante, asegura que los niveles de rotación en el país no son del todo preocupantes, pues en la mayoría de los casos una persona suele durar entre dos y cuatro años en su trabajo. Incluso, industrias como seguros, manufactura, minería y petróleo y retail observan cómo entre el 30 % y el 40 % de los colaboradores se queda más de cinco años.

Pero retomando el estudio de Cisco AppDynamics, no deja de ser curiosa la frecuencia con la que los colombianos buscan empleo. Consultados sobre qué tanto utilizan los sitios en línea para ese fin, el 40% admitió que más de una vez al día; el 28% lo hace varias veces a la semana, mientras el resto suele hacerlo con menor periodicidad.

En efecto, estadísticas de Statista arrojan un crecimiento constante en el número de connacionales que están registrándose en plataformas a buscar oportunidades laborales. Solo entre este año y 2027 la firma espera que aumente en 1,18 millones la cifra de usuarios nacionales en Linkedin hasta alcanzar casi 12 millones, una parte representativa de la población económicamente activa.

En este sentido, Michael Page detalla diversas señales que les pueden estar indicando a los trabajadores que es hora de cambiar de empleo, entre ellas, no tener entusiasmo al levantarse para ir a la empresa; estar constantemente infeliz o malhumorado en el sitio de trabajo; sentir que no se encaja en la cultura organizacional; no tener un balance entre lo laboral y lo personal; o aumentar las tareas en el cargo por el mismo salario.

Para quienes estén decididos a buscar otFro rumbo, los consejos de expertos van desde organizar la hoja de vida según el cargo al que se postule en vez de enviar una general a todos, hasta desarrollar una marca personal y crear una red profesional en plataformas como la mencionada Linkedin.

Según cifras del Dane, en el último año hasta marzo los sectores económicos que más contrataron personas en Colombia fueron el de actividades profesionales, científicas y técnicas, con 263.000 más; alojamiento y servicios, con 199.000; administración pública, defensa, educación y salud, que reportó 185.000; y agricultura, con 183.000.

Actualmente hay 22,79 millones de personas ocupadas, aunque el 58 % lo hace de manera informal. Además, se sabe que el 42,2 % son trabajadores por cuenta propia, el 42,5 % corresponde a empleados particulares, 4,4 % son empleados del Gobierno y 2,8 % son patrones o empleadores, entre otros.