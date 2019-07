Todo sucedió en la peluquería de Norberto, cuando la artista se encontró, por casualidad, con la presentadora Virginia Vallejo, quien fuera la amante del narcotraficante Pablo Escobar.

“Virginia me habló del primo de Pablo Escobar, que estaba interesado en casarse conmigo y a mí me pareció esto algo tan extravagante… un señor que uno no conoce”, recordó Ana Bolena de ese momento en el espacio de Caracol.

Pese a que la artista no mostró interés, Virginia sacó en ese instante un lujoso detalle que el familiar del ‘narco’, cuyo nombre no revelaron en el programa, le envió a la actriz.

“Cuando yo lo abrí era un diamante, pero… yo realmente no había visto un diamante en mi vida y pensé que eso era un repuesto de una lámpara de Baccarat… Cuando yo vi esa cosa, yo dije: ‘Qué regalo tan mañé’. O sea, ¿yo qué voy a hacer con un repuesto de una lámpara? Y le contesté [a Virginia]: ‘No, mira, gracias… ¡no!”, rememoró Ana Bolena, y continuó:

“Virginia me respondió: ‘Es un diamante’. Y yo le dije: ‘¿Y yo qué voy a hacer con esto? —Yo en esa época andaba en bus, tenis, jeans… y yo con un diamante, ¿qué encartada?— Igual, ¡gracias, no! ¡Así sea un cristal o un diamante, pues no me interesa!”.

Estas declaraciones se pueden escuchar desde el minuto 24:26 del siguiente video con el capítulo completo sobre la famosa, donde también hablaron de la relación que tuvo con el actor Luis Eduardo Arango, de su actual amor y de su época de Señorita Bogotá, entre otros temas.