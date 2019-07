Amparo aseguró en el medio que esas relaciones sí son reales e incluso señaló que conoce casos no solo de actrices, modelos o reinas que iban a reuniones de traquetos, sino de políticos. Sin embargo, también aclaró que ella no fue ni hace parte de ese grupo.

“Me acuerdo de la época de oro de la mafia, que había muchas fiestas y esos capos invitaban, y puedo decir, en este momento, ya que tocas el tema, que yo huí siempre de esos personajes. ¡Gracia a Dios, o no les gustaban morenitas o no me persiguieron, no me obligaron, nunca me buscaron!”, aseveró.

No obstante, luego recordó un caso en el que la involucraron con el narcotraficante Pablo Escobar por culpa de un libro (¿el de la viuda del narco donde dicen que ‘la Diva’ sí era cercana al capo?), pero ella negó cualquier nexo con él.

“Por ahí salió un pasquín de alguien que quiso vender su libro diciendo que yo había estado alguna vez en la Hacienda Nápoles, que yo pensé era en Medellín; o sea, tanto he estado que pensé que era en Medellín y después me dijeron que no era allá. Entonces, luego esta señora aclaró, porque no me nombra sino diciendo que una noche me vieron en una fiesta allá. Jamás fui a esas fiestas. Sí me acuerdo de muchas compañeras, colegas, políticos, que iban a esas fiestas; les mandaban avión privado”, dijo en la emisora.

Su seguridad desmintiendo cercanía con Escobar o cualquier otro traqueto fue tal, que Amparo lo reiteró en la frecuencia radial —donde también desmintió otros mitos sobre ella, como por ejemplo si es o no morbosa— y hasta lo juró por el Altísimo.

“Jamás. Eso sí lo juro ante Dios y ante los hombres. Yo ya era muy conocida, ya era Amparo Grisales, hacía las series más divinas, eso fue en los 80 y ahí fue donde yo escuchaba que se iban a la fiesta tal, que se iban a la otra fiesta; yo jamás. Yo siempre conté con mi talento, siempre me fue muy bien, siempre tuve trabajo. Gracias a Dios a mí nunca [me llamaron], siempre tuve unos códigos morales de parte de mi mamá y de parte de mi familia. Gracias a Dios nunca me vi involucrada con un traqueto”, expresó, y volvió a referirse al libro que la enredó con la mafia:

“Alguien me quiso involucrar y yo jamás conocí a ese señor [Pablo Escobar], y luego la señora [que escribió el libro] tuvo en una entrevista que disculparse, no disculpándose precisamente con la palabra disculpa, pero sí dijo: ‘No, realmente yo no puedo atestiguar que la vi. Yo lo que sí me acuerdo es que estaba muy celosa porque este señor [Escobar] vivía enamorado de ella’. Entonces, ese no es problema mío. […] Yo me perdí, la prensa me buscó, pero yo darle más publicidad a un pasquín que quieren vender, no”.

Las declaraciones completas de Amparo sobre la mafia se pueden escuchar desde el minuto 5 de este audio de Blu.