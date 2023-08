Para las nuevas generaciones es fácil reconocer al actor Mauricio Figueroa recordando a ‘Don Ezequiel’, el rector del colegio ‘Jimmy Carter’ de la serie ‘Francisco, el matemático’. Sin embargo, este artista en una época fue un galán de la televisión colombiana y cautivó el corazón de muchas mujeres.

En una entrevista con el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, Mauricio Figueroa contó detalles de su vida personal, por ejemplo, habló de su soltería; no obstante, también confesó que hubo un momento en el que estuvo muy cerca de casarse con María Cecilia Botero, actriz en ese entonces.

(Lea también: Qué fue de ‘Don Ezequiel’, de ‘Francisco, el matemático’ y cómo luce 20 años después)

“Éramos los galanes de la época, tanto María Cecilia como yo. Coincidimos en nuestro primer protagónico en ‘Caminos de gloria’, una novela muy linda”, recordó.

Mauricio Figueroa contó por qué se le ocurrió la idea de tener un matrimonio con la también conocida María C.

“Entonces en una de esas locuras de artistas, de noches de bohemia y todo dijimos casémonos, ya que andamos juntos y somos pareja para una cantidad de novelas, pero fue una cosa de… [silencio]. Yo la quiero mucho, la amo intensamente”, confesó el actor.

Por otra parte, María Cecilia Botero, también en charla con el mencionado programa, habló de curioso episodio. “Año 73…[risas] Estamos viejitos, pero bueno… Éramos jóvenes, bonitos, éramos una pareja que protagonizaba todo”.

“Yo era muy tímida, miedosa, asustada, estaba en un medio que no conocía y Mauricio fue como si mi hermanito mayor me hubiera acompañado siempre, él me cuidaba. Finalmente, pues no se dio [la relación], estábamos muy jóvenes y locos, pero sí, hasta matrimonio pudo haber ahí”, mencionó.

Lee También

Mauricio Figueroa, ‘Don Ezequiel’, de ‘Francisco, el matemático’, confesó por qué no se casó con María Cecilia Botero

A pesar de que él mismo acepta que aún quiere a María Cecilia Botero y que existe un amor por lo vivido y luego se formó una linda amistad, su decisión de no casarse fue para vivir la soltería.

(Lea también: Así lucen hoy los actores de la primera versión de ‘Francisco, el matemático’)

“Yo decía ‘yo no voy a ser fiel, yo quiero ser libre, yo quiero viajar, yo quiero parrandear, yo quiero hacer, deshacer…’. Ahora, tuve mucho éxito con las mujeres y con los hombres también […]”, contó.

“Pero no, no me interesó comprometerme. Afortunadamente en mi familia somos solterones[…]. Entonces es difícil a estas alturas de la vida y es cuando uno analiza que cometí el error de no haberme casado”, concluyó.