Otra vez es noticia la pareja de Alina Lozano y Jim Velásquez por un video que publicaron en YouTube. Esta vez ambos decidieron despedirse definitivamente de su relación. La intérprete de Nidia Pacheco, en ‘Pedro el Escamoso’, le dedicó unas palabras de agradecimiento al joven, que no aguantó y se puso a llorar.

Alina Lozano, en un tono serio, no dudó al exponer cada uno de sus argumentos para explicar por qué el terminar era la mejor decisión para las partes; además, ella dejó claro que lo mejor es que se alejen del todo.

“No ha sido el eje central acá en mi canal el tema de mi relación con Jim. Él me ha apoyado en este canal, como en todas las redes. En este momento no vamos a seguir haciendo contenido en ninguna red juntos. No vamos a estar haciendo contenido ni como ex ni como amigos”, sentenció Alina Lozano.

Acto seguido, el joven lloró, a lo que Alina lo calmó diciendo: “Tranquilo, Jim. Tranquilo. No supimos cómo resolver el estar tan expuestos […]. Pero no nos vamos con rencores, tenemos que hacer el duelo por separados. Ya tomamos la decisión de no seguir haciendo contenido juntos, de no seguir como ex, porque fue una posibilidad que habíamos planteado”.

En un tono serio y sin chistar, la artista miró a la cámara fijamente y decidió abrirse contando detalles íntimos de su relación. Por ejemplo, explicó que no supieron manejar el tema público, eso los perjudicó mucho. Asimismo, ella le devolvió el anillo que él le regaló; Jim, mientras tanto, la miraba fijamente y con tristeza.

“Creo que nosotros como pareja lo intentamos todo, vivimos muchas cosas hermosas, intentamos de verdad superar esta crisis, pero no lo logramos. Aunque intentamos seguir trabajando juntos, no es lo más sano ni para él ni para mí”, señaló.

Finalmente, antes de terminar el video, Alina Lozano dejó claro que aprecia mucho a Jim Velásquez por los momentos compartidos.