Durante los últimos días, la pareja de actores fue tendencia en redes sociales por la ruptura de su noviazgo, el cual fue muy criticado desde sus inicios por la diferencia de edad que hay entre ambos (ella es mayor 30 años).

Según explicó en su momento Alina Lozano, ella decidió ponerle fin a la relación luego de que Jim Velásquez apareciera muy contento en un video en compañía de una exnovia.

Aunque el joven explicó que no pasó nada más allá de una grabación laboral con su expareja, sí reconoció que esto provocó una molestia grande en su prometida.

Jim Velasquez pide otra oportunidad a Alina Lozano

Este lunes, tres días después de que se hiciera pública la ruptura, el actor apareció en un video publicado en su cuenta de Facebook en el que aseguró que buscará recuperar el amor de su colega.

“Saqué la fuerza para hacer este video después de pensar y reflexionar un montón. Hago este video para pedirle otra oportunidad a Alina. Es muy raro todo lo que está pasando, a veces hay que aceptar los tiempos, a veces esas pausas en la relación sirven para dar fuerza, para aclarar un montón de cosas que uno quiere, pero en este momento siento que no quiero esperar”, dijo inicialmente Velásquez.

El actor aseguró que entiende perfectamente por qué Lozano está molesta, pero señaló que hará todo lo que esté a su alcance para que lo perdone.

“No quiero que vuelva conmigo ya, pero quiero que me dé una segunda oportunidad y quiero luchar por ella. Voy a hacer todo lo posible por recuperarla. Siento ganas de que esto vuelva a surgir. Han sido días difíciles, pero siento que estoy renovado. Mi corazón me dice que la busque. Sé que cometí errores, tengo muchas cosas por cambiar, pero lo más importante es el hecho de quererlo hacer”, agregó el joven artista en las imágenes.

Por último, mencionó que viajaría de Medellín a Bogotá para ir a la casa de Alina Lozano y pedirle perdón personalmente y seguir adelante con los planes de su boda.

“No tengo ni idea de qué me vaya a decir. Le quiero dar su tiempo, no la quiero presionar y le quiero dejar claro que es la mujer con la que quiero estar el resto de mi vida. Voy a buscar el amor de mi vida y voy a hacer todo lo posible por recuperarla. Ya hemos luchado un montón y hemos superado un montón de cosas para darnos por vencidos ahora. No importa si se aplaza el matrimonio”, concluyó.