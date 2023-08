Alina Lozano habló este viernes confirmando la ruptura, pero Jim se había pronunciado antes explicando las razones que los llevaron a esa crisis. Fue en un video en vivo en su cuenta de Facebook que él tituló “Mi relación con Alina se acabó”.

(Lea después: Alina Lozano, llorando, confirmó que terminó noviazgo con Jim Velásquez: “Estoy agotada”)

Allí, el joven explicó que los problemas empezaron cuando la actriz viajó a Cali por trabajo y él no la pudo acompañar. Además, le salió un trabajo en Barichara, Santander. Se trataba de un trabajo con una diseñadora que lo quería como modelo, aunque él es actor, pero en el lugar supuestamente no había buena señal.

Ahí surgió un primer tema: “Entre las modelos estaba mi exnovia Nicole”, contó, y recordó que es algo que “ya está superado, somos amigos y ella se conoce con Alina”, por lo que no le vio problema. Además, el desfile era de trajes de novios, y Jim contó que la diseñadora “es la que me iba a hacer el traje con Alina”.

“En el desfile estuve grabando porque estaba muy feliz de estar vestido de novio”, dijo, asegurando que se proyectaba así con su novia: “Así voy a estar unos meses, me voy a estar casando. Era muy mágico ese proceso”.

Sin embargo, esa fue la raíz del problema. Él mostró videos con su traje de novio, y Nicole también aparecía, vestida de novia: “Justo la pareja que a mí me tocó fue mi exnovia, la que me dejó Eugenia, la diseñadora, porque tenemos la misma edad, nos veíamos como bien juntos”.

Lee También

Alina vio los videos de lo que hacía porque la gente comenzó a enviárselos. “Alina se molestó demasiado, la entiendo completamente porque no fue lindo”, reconoció. En palabras de la actriz, Jim aparecía “en un video con una muchacha con la que tuvo una aventura”, por lo que la forma en que ambos veían todo de forma muy distinta.

“Durante esos días no hablamos mucho porque ella está grabando y yo allá. Cuando le escribí no me respondió y estaba supremamente molesta”, prosiguió Velásquez. “Empecé a ver los videos que ella subía a redes sociales, diciendo que la relación estaba muy mal, que ya no se iba a casar”.

Posteriormente, Jim contó que él se fue a Medellín por trabajo y ella siguió en Cali: “No nos hemos visto en 10 días, no me contesta el teléfono, no sé de ella”, lamentó.

(Vea también: Alina Lozano dijo (en serio) que está mal con su novio; él asombró con video junto a su ex)

La conclusión fue la misma que la de su novia: “Hicimos que nuestra relación se volviera pública, permitimos a todas las personas entrar a nuestra relación y eso no es tan sano. Se creen con el derecho de opinar y juzgarnos a los dos como pareja y eso nos ha afectado un montón”.

“No he hablado con Alina, no me responde, no sé qué estará pasando con ella, no sé si va a haber boda, si no… Estoy esperando que me conteste, que nos podamos ver, todavía no nos podemos ver en 8 días que voy a estar acá. Nuestra relación está pasando por un momento muy duro, estamos muy mal. No sabemos qué va a pasar con nosotros, semanas antes de casarnos, porque la boda está encima”, confesó.

Desde el título del video él habla de ruptura, dejó abierta la puerta a que se aclaren las cosas: “Por mi parte, yo amo completamente a Alina y estoy muy parado en la relación, quiero estar con ella, quiero casarme con ella, sigo firme en todo. Pero también entiendo que para una relación tiene que haber dos y ella tiene que estar completamente segura de estar conmigo”, dijo.

Según él, las dudas comenzaron a deteriorar la relación: “Desde que le pedí matrimonio lo he tenido claro, pero ella ya lo ha estado dudando un montón y eso me pone a pensar las cosas. ¿Será que ella sí quiere estar conmigo?, porque siento que eso no se duda. El solo hecho de que ella duda me parece demasiado drástico, me lleva a pensar que nuestros trabajos hacen que nos separemos mucho, ella tenga que viajar, yo tenga que viajar, estemos en lugares distintos, y es algo que nos va a acompañar durante toda la relación”.

“Si nos afecta tanto ahorita que estamos empezando, que somos novios, no me imagino en unos meses cuando tengamos viajes más largos, al exterior… Alina que no me responde los mensajes, no sé qué esté pasando con ella, con su vida”, concluyó.

Este es el video de la explicación del joven: