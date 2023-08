La actriz Alina Lozano anunció el pasado viernes que cortó su relación con Jim Velásquez, creador de contenido que es 30 años menor que ella. Un viaje del joven junto a su ex fue la razón por la que la historia de amor llegó a su fin.

(Lea también: “Ambos, heridos”: Alina Lozano compartió secuelas que le dejó ruptura con Jim Velásquez)

Ante la oleada de comentarios, la expareja del joven, Nicol Triana, compartió una grabación en la que aparece una foto suya llorando y luego varias imágenes de los mejores momentos que ha pasado junto a Jim en los últimos meses.

Sin embargo, la creadora de contenido precisó que solo son amigos, como intentando desmentir que fue por ella que Alina y Jim acabaron su relación poco antes de casarse (pues ya tenían fecha de matrimonio).

“Mi video más personal. Las personas son muy crueles sin saber la verdad”, escribió la joven para acompañar el video, que en el fondo tenía la canción ‘Mi religión’, de Maná.

Triana señaló en una transmisión en vivo que ella nunca se metió en la relación de Jim y Alina, y enfatizó que en ningún momento ha pensado volver con el actor.

Lee También

Por qué terminaron Alina Lozano y Jim Velásquez

En una transmisión en vivo por Facebook, la actriz explicó explicó que ella fue quien le puso punto final a la relación, debido a algunas actitudes de Jim que no le gustaron.

Lozano reveló que los últimos videos que publicó el joven fueron los que acabaron con la relación, pues hizo énfasis en que él nunca le dijo que se iba de viaje y menos con su exnovia.

“Soy yo la que me voy de la relación, se nos salió de las manos. En mi caso, el amor no es para sufrir, yo paro en el momento en el que el tema no es sano para mí”, precisó.

Para la actriz fue muy duro ver a Jim vestido de novio junto a su ex, pese a que era parte de un desfile, porque ellos se iban a casar muy pronto. Por lo tanto, considera que el joven cometió un error que ella no puede aceptar.

“Lo último que pasó me molestó enormemente, me desilusionó. Yo a Jim lo tengo en cuenta para todo, pero Jim es diferente. Ni siquiera es un tema de celos, de pronto sale él en un video con una muchacha con la que tuvo una aventura, de verdad que no sabía”, expresó.