Alina Lozano sorprendió a sus seguidores al confirmar que le puso punto final a su noviazgo con el ‘influencer’ Jim Velásquez, quien es varios años menor que ella.

(Vea también: Alina Lozano, llorando, confirmó que terminó noviazgo con Jim Velásquez: “Estoy agotada”)

Durante una transmisión en Facebook, la reconocida actriz, llorando, comentó que hubo actos del joven que no le gustaron a tal punto que decidió romper el vínculo, ya que no está dispuesta a sufrir por amor.

“Soy yo la que me voy de la relación, se nos salió de las manos. En mi caso, el amor no es para sufrir, yo paro en el momento en el que el tema no es sano para mí”, dijo.