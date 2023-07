La actriz Alina Lozano, de 54 años, y su pareja, el ‘influencer’ Jim Velásquez, han sido tendencia durante las últimas semanas al compartir gran parte de su romance en redes sociales; además, el joven creador de contenido de 22 años ya le propuso matrimonio.

Y es que desde que Velásquez hizo dicha propuesta, Lozano ha tenido tiempo para todo, incluso, para reconsiderar la fecha de la ceremonia que estaba fijada para el póximo 3 de septiembre, además del ya conocido acuerdo prenupcial que pactaron.

Hace uno días la recordada actriz de ‘Pedro, el Escamoso’, que se sometió a un procedimiento estético, sorprendió en su cuenta oficial de Facebook con video en el que anunciaba que ya no se quería casar. Su novio fue quien reveló la desición y, después, ella explicó las razones.

“Todo comenzó cuando Alina Lozano me dijo que nos viéramos, con mucha insistencia, algo que me pareció muy raro. Cuando nos vimos, de un momento a otro, se le pusieron los ojos llorosos y me dijo que no se quería casar y que no se quería vestir de blanco”, expresó el creador de contenido.