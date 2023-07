Así como figuras como Carolina Cruz han hablado sobre sus rupturas amorosas, en este caso otra celebridad sorprendió al destaparse en un mensaje acerca de su diario vivir.

“Jim me dejó”, escribió en la introducción de un video desde su cuenta personal de Instagram, con lo que abrió la preocupación de sus seguidores por la manera en la que apareció al relatar lo sucedido.

En medio de los cuestionamientos que ha vivido por su relación sentimental, soltó una publicación en la que arrancó con un mensaje que dio en un tono en el que apareció con un gesto triste.

“Tengo que reconocer con el dolor de mi alma que ustedes tenían la razón. ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no paré a tiempo? ¿Por qué no dije alto? ¿Por qué no tomé ninguna medida? ¿Por qué simplemente me enceguecí? Esas son las cosas que de pronto nos pasan a las mujeres maduras que quizás tenemos anhelos de que las cosas sean de otra forma y reconocer que ustedes tenían toda la razón es duro. A mí me duele mucho, me duele el alma. Pero es así y es la verdad”, afirmó.

Lo llamativo es que, así como ha sacado a relucir algunas condiciones que tiene para su relación, finalizó con una frase en la que dejó en evidencia que el video fue parte de un sarcasmo.

“Jim efectivamente me dejó, me dejó sin leche para el desayuno ni para absolutamente nada”, finalizó la actriz, mientras atrás apareció el joven con el rostro lleno de leche en polvo y preguntando si había más.

Allí, Lozano le hizo el reclamo por la manera de consumir el mencionado producto, a lo que el actor respondió que en el hogar de sus padres recibía mucho de ese alimento. De esa manera, confirmaron el tono jocoso e irónico de su video.

A diferencia de esta publicación en la que hubo un evidente tono de broma, en otras ocasiones sí se ha sincerado acerca de problemas que ha sentido con miras a su matrimonio.

Lee También

¿Quién es el novio de Alina Lozano?

Jim Velásquez es un joven con el que la intérprete de doña Nidia en ‘Pedro, el escamoso’ confirmó su relación sentimental, a pesar de las dudas de que ambos estuvieran en una puesta en escena sobre el tema.

El joven también es un actor y su trayectoria estuvo marcada por la presencia como alumno de Alina Lozano. Por eso, Velásquez contó que sus padres le pusieron una condición cuando les contó de la oficialización de las nupcias.

El artista reconoció que espera contraer matrimonio antes de que la actriz entable nuevos proyectos, por lo que queda pendiente conocer la fecha de esa celebración.